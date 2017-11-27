马国导游吁政府改善马新第二通道效率

（早报讯）马来西亚导游称，马新第二通道振林山通关缓慢让外国游客留下坏印象，也影响当地旅游业。

据《光华日报》报道，当地逾30名导游聚集在马新第二通道旅游巴士停放位展开和平请愿，希望当局了解通关效率缓慢，影响游客出入境及行程，更影响外国人士对马国的看法及影响。

早前有一名导游在面簿贴文，旅客拖着行李行走约一公里到马新第二通道入境处通关的录像引发回响，导游们因无法忍受多年游客通关时的遭遇无法有效获得解决，号召于昨日下午1时展开和平请愿，向有关当局提出诉求，希望问题获得解决。

昨日下午1时许，旅游巴士陆续来到马新第二通道，旅客陆续在工作人员的引导下，有秩序排队等候通关，平均30分钟内一团约30游客通行。然而，在场参与导游和平请愿的反映，平时同样时段未见工作人员引导，通关时间甚至工作效率缓慢长达两小时。

导游们也反映，高峰时段出现关卡人手不足是最大的问题，他们明白人多通关时间必长，但在很多情况下却是未见工作人员增加解决通关缓慢问题。

他们说，部分载送旅行团的新加坡司机往往因通关缓慢而将游客送抵关卡后，也不理会是大太阳或雨天，就直接让旅客下车。此外，关卡等候区的硬体设施损坏不堪，有盖走廊逢雨必漏水，让排队通关的旅客大吐苦水。

导游们为通关缓慢各种事件感到愤怒，在和平请愿活动上互相交换意见及过去的经历，由于大家感同身受情绪稍微激昂，但仍保持冷静，坐下细谈解决方式，整个和平请愿活动在良好的秩序中历时约两小时。

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