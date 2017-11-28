涉入侵多家企业网络 三中国人被美国起诉

（早报讯）一个美国联邦大陪审团对三名与一家中国网络安全公司有关的人员提出起诉，罪名是电脑欺诈。陪审团说，他们以黑客方式侵入了西门子(Siemens)、天宝(Trimble)和穆迪分析(Moody’s Analytics)公司的网络。

美国之音报道，美国司法部星期一公开的起诉书指称，三名被告伙同他人对这些公司的网络进行了“有协调的未经授权的”网络袭击，以窃取机密的商业信息，并故意给这些电脑系统造成破坏。

这三名被告的译音是：吴英卓(Wu Yingzhuo)、董浩(Dong Hao)和夏雷(Xia Lei)。起诉书说，他们是广州博御信息技术公司(Guangzhou Bo Yu Information Technology Company Ltd)的所有人、雇员和相关人员。这家公司提供网络安全服务。

这份在宾夕法尼亚州匹茨堡联邦法庭作出的起诉书指责三人利用电脑系统的薄弱环节或使用恶意软件获取商业机密、工作产品和敏感的雇员信息，包括用户名和密码。

西门子是在美国有重大业务的德国技术公司，天宝公司是制造导航设备的美国公司。穆迪分析是美国三大信用评级公司之一。美国有线电视新闻网(CNN)的报道说，黑客行为发生在奥巴马和特朗普执政期间。

CNN的报道援引消息人士的话说，美国调查人员得出结论认为，这三人为一家中国情报合同商工作。但法庭文件没有明说他们的黑客行为受到政府支持。

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