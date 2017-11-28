美消费者金融保护局出现两位代理局长 特朗普被告

（早报讯）美国消费者金融保护局27日同时出现了两位代理局长，美国总统特朗普亦因直接任命其中一位担任此职而遭另一人起诉。

中新社报道，美消费者金融保护局的首任局长科德雷于24日辞去局长一职，同时任命幕僚长英格利希担任副局长。在科德雷辞职后，英格利希就将自动成为代理局长。然而，在科德雷宣布辞职及相关任命后不久，特朗普宣布任命白宫预算办公室主任马瓦尼为消费者金融保护局代理局长。26日晚间，英格利希的律师团将特朗普和马瓦尼都告上了法庭。

2011年成立的消费者金融保护局是奥巴马政府为因应全球金融危机而设立，意在监管美国大型金融机构，保护消费者权益。此前马瓦尼在担任国会众议员时，就批评该机构权力太大、监管过严。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，英格利希和马瓦尼27日上午都出现在消费者金融保护局，但二人是否有过对峙则不得而知。马瓦尼的助手在社交媒体上登出照片，称他正坐在局长办公室作为代理局长工作。

英格利希和马瓦尼当天也都给同事发了电子邮件。CNN称英格利希的邮件很简短，感谢所有同仁，马瓦尼则在邮件中要求同事不要遵从英格利希的指示。两人的邮件署名都是“代理局长”。

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