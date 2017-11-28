加州圣盖博警局遭控对亚裔同事种族歧视

（早报讯）美国加州圣盖博警局(San Gabriel Police Department, 简称SGPD)被指控对亚裔同仁种族歧视。

美国之音报道，五名曾经以及现在继续在圣盖博警局服务十年以上的亚裔美国人，上星期向加州高等法院提出诉讼。

原告在诉状中指称，加州圣盖博警局服务的四位现任员警艾伦·山姆(Allen Sam)、吉尔伯特·李(Gilbert Lee))、微·凡(Vy Van)和日·黄(Nhat Huynh)以及2004年到2017年10月之间在该警局服务的前员警桑尼·金(Sunny Kim)因为他们的亚裔身分，工作环境充满敌意，受到了同事们基于种族和国族本源的歧视与骚扰

五名原告表示，与非亚裔同事相比，亚裔员警无法获得晋升机会，而且工作表现受到更严格的标准对待，把微不足道的小事上升到管理阶层处理。非亚裔的同事甚至会模仿亚裔口音，嘲弄他们的名字，比如把吉尔伯特念成吉尔巴(Gilba)，把艾伦说成是阿文(Aween)。圣盖博警局也会以负面和仇恨性的刻板印象来评论亚裔的外貌特征(扁平脸以及生殖器大小)、饮食(比如吃狗肉和猫肉)、以及行为(擅长数学与科学)。当李戴著头罩执行搜索令的时候，被说成像忍者。

据美国政府2015年人口普查资料，圣盖博市有4万多人，其中有六成是亚裔族群。但是，据原告指控，在圣盖博警局大约50名全职员警当中，只有7位是亚裔人口，而且警局最近一次录用亚裔族群为全职员警是在2007年雇用了吉尔伯特·李。

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