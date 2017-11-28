美公司欲将大麦送太空 为火星酿酒做准备

（早报讯）未来人类登陆火星，如果能来杯啤酒庆祝一定很爽。现在，美国百威啤酒公司（Budweizer）又朝“在火星上酿啤酒”的目标迈近一步：他们宣布将把大麦种子送上太空，研究太空环境对这种啤酒主要原料的影响。

新华社报道，百威啤酒今年3月就曾提出在火星上酿造啤酒的设想。这家公司日前发表声明说，美国太空探索技术公司12月4日将向国际空间站发射“龙”货运飞船，飞船将携带两盒共20粒大麦种子上天。百威啤酒公司计划借此做两个实验，分别研究太空微重力环境对这些种子的作用以及它们能否在太空发芽。

声明说，这些大麦种子将在太空停留30天左右，然后搭乘“龙”飞船返回地球用以分析。

百威啤酒说，这项研究不仅有助了解如何在火星上酿造啤酒，还会为地球上的大麦生产等提供有价值信息。

当然，就像百威啤酒曾指出的那样，在火星上酿造和享用啤酒并非易事。火星上的水有限，且含盐量高，不宜酿酒；光照不足也不适合啤酒花生长。而且，在微重力条件下，舌头轻微肿胀，味觉减弱，品尝啤酒的味道会变难；饮用碳酸饮料还会出现“打湿嗝”现象，即胃里的二氧化碳与啤酒等会随打嗝一起涌出。

人类登陆火星还面临着许多难题。美国航天局曾提出要派遣宇航员登陆火星，但最早也要等到本世纪30年代才能实施。

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