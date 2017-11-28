应对朝鲜威胁 夏威夷恢复每月测试警报系统

（早报讯）有鉴于朝鲜的导弹威胁，美国夏威夷将从本周起，恢复每月一次测试全州警报系统的工作。该冷战时期防核武攻击的警报系统，已经30年没有启动。

据当地官员说，从来临星期五上午11时45分开始，全州400多个地点将同时响起长约60秒的空袭警报。过后，每个月的第一个工作日都会测试该警报系统。警报响起的同时，当局也会发布通知，敦促居民留在室内和留意进一步的通知。

夏威夷紧急署署长在宣布这项消息时没有特别点名朝鲜，但该署发言人说，这是为了因应朝鲜最近测试射程范围可达夏威夷的洲际弹道导弹。

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