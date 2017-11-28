（早报讯）日本政府周二在经济月报中称，政府11月维持对经济的温和乐观看法不变，称经济保持在复苏轨道上，受消费者支出和企业投资扶助。

日本内阁府在报告中称：“日本经济继续保持温和复苏趋势，”。报告连续第六个月维持这样的评估不变。

路透社报道，日本政府本月宣布经济在第三季实现连续七个季度增长，为16年来最长连增时间，不过民间消费出现了罕见的下滑。这是政府作出上述宣布以来公布的首份经济月报。

但日本政府在周二报告中指出，民间消费出现“温和增长”，与上月报告中的措辞一样。消费者信心指数盘旋在四年高位附近。

日本政府维持对资本支出“增加”的评估，受助于机械订单和建筑工程支出增长。

政府还维持对出口和工业生产“增长”的看法不变，而且受海外需求坚稳的支撑，这两个领域料将持续增长。

本周将陆续公布一系列10月经济数据，从中将初步看出本季经济表现。

上月零售销售和家庭支出可能下降，因出现两次台风等不利天气，但工业生产料反弹，消费者通胀或已上升。

日本政府将于12月8日公布第三季国内生产总值(GDP)修正值。

两周前公布的初值显示，日本7-9月当季实质GDP环比年率为上升1.4%。4-6月当季GDP环比年率修正为增长2.6%。

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