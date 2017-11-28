日本化工巨头东丽原想隐瞒其数据造假

（早报讯）继神户制钢所、三菱综合材料之后，日本化工巨头东丽株式会社数据造假之举28日败露，社长日觉昭广承认旗下子公司篡改了品质检测数据，但说，他原不打算公布。

香港中国通讯社引述媒体报道说，在2008年4月至2016年7月期间，该公司将不符合合同标准的产品数据篡改后供货，使之符合客户要求。东丽株式会社社长日觉昭广称，若没有发生神户制钢所数据造假事件的话，他不打算公布。

此次造假事件波及轮胎制造商等13个公司，造假行为达149件。日觉昭广在公司总部召开了记者见面会，幷致歉称，“给大家带来了这么大的麻烦和担心，非常抱歉。”他称，从2016年10月起，公司已经更改了品质保证体制，但是幷没有公布过去的造假行为。

东丽表示，对4万个数据进行调查后，发现了数据篡改问题。据东丽透露，其篡改产品数据的时期为2008年4月至2016年7月。在此期间，两名品质保证室室长在制作检查成绩书时将检查数据篡改为符合客户要求的规格值。他们简单的解释称，“只是稍微偏离规格值，在产品质量上幷无大碍。”

受此次事件的影响，东丽正着手调查公司整体有无造假行为。东丽表示，如果数据造假的产品对顾客造成了影响，将尽最大努力真诚迅速地应对。在了解整个事件的全貌后，将对相关涉事人员进行处分。

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