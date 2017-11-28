韩国尊严死法试行30天 改变临终文化

（早报讯）韩国保健福祉部28日表示，有关“延命治疗决定示范项目”开展一个月来的初步结果显示，已有七名临终患者保留或停止延命治疗选择尊严死。

所谓尊严死是指临终患者拒绝接受无意义的延命治疗（包括心肺复苏术、人工呼吸器、血液透析、注射抗癌剂），选择自然死。目前，韩国填写相关意向书者共2197人。

韩联社报道，保健福祉部在10月23日到11月24日间向10家示范医疗机构的住院患者开展调查的结果显示，合法选择尊严死的七人包括一名70多岁的男性（败血性休克、多发性器官衰竭）、两名50多岁的男性（癌症晚期）、一名40多岁的男性（脑出血）、两名80多岁的女性（一人器官衰竭、呼吸困难，另一人慢性呼吸衰竭、肾功能不全）和一名60多岁的女性（多发性骨髓瘤、肺炎）。

目前拒绝延命治疗的方法有三种，上述七人中有两人自行填写延命治疗计划书，四人经两名以上家属决定，一名经全体家属协议决定。

同时，调查也显示填写意向书的人数逐渐递增。从填写者性别来看，女性人数是男性的两倍。从年龄来看，70-79岁年龄层的人最多（748人），其后依次为60-69岁（570人）、50-59岁（383人）、80-89岁（247人）、40-49岁（183人）、30-39岁（33人）等。

福祉部表示，《维持生命医疗决定法》（也称尊严死法）到明年1月15日结束试运行后，将于2018年2月4日起正式实施。

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