女教师WhatsApp转发假信息被控

（早报讯）在WhatsApp及微信等社交群组收到任何视频、音频或信息不经求真就转发出去，随时会因散播假信息被提控；马来西亚一名资讯科技女教师就被指在WhatsApp群组中转发假信息，成为国内首名被控上庭的WhatsApp用户。

她所转发的假信息是多数人曾经收过及耳熟能详的，内容是提醒人们注意SAA6086T车主，煞有其事地指对方是一名“强奸犯”，要大家为了安全起见尽量广传及通知亲友。

36岁的女被告拉拉菲亚是在沙巴州仙本那政府部门服务，她今日在斗湖地庭法官阿旺克里斯纳达面前否认有罪。

她被控于2014年12月11日中午1时许，在仙本那医院发送假信息到WhatsApp里一个称为“KARPET KEMAS 189-SEMPORNA”的群组，目的是要伤害他人。

被告因此抵触1998年通讯及多媒体法令第233（1）（a）条文，若罪成将罚款不超过5万令吉或监禁最高1年或两者兼施，若重犯则每天追加1000令吉罚款。

法官阿旺克里斯纳达批准被告以2500令吉及由2名本地人担保外出，并择订2018年11月31日进行案件管理及让被告委任代表律师辩护。

2017年最新的网络用户调查显示，马来西亚有76.9%的人或相等于2450万人是网络用户，96.3%的人使用社交媒体聊天。

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