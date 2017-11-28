全马最高高架大道万挠绕道明通车

（早报讯）号称全马最高的高架大道万挠绕道将从明天（29日）清晨6时开始，正式开放予公众使用，并可为驾驶人士减少至少1小时的路程。

《东方日报》报道，尽管政府耗资6亿2800万令吉建造万挠绕道（Rawang Bypass），但这条绕道却没设立收费站，是一条免费的绕道。

全长9公里的万挠绕道启用后，从吉隆坡与雪兰莪州士拉央北上双文丹、峇冬加里、新古毛和丹绒马林等地区的车辆，在繁忙时段不必再经过塞车的万挠市区。

万挠绕道在2.7公里长的高架路段共有104个高架柱子，最高达58.2公尺（约20层楼高），比途经原始森林保留地內的树冠更高，也可从高空鸟瞰原始森林迷人的风景。

此计划从2005年7月16日开始动工，并在今年11月21日正式竣工，耗时12年，工程主要目的是舒缓雪州万挠市区塞车问题，因为欲进入双文丹或瓜雪等雪州北部地区，唯一途径是取道万挠市区，加剧当地严重的塞车问题，饶道通车后，预计可减少万挠50%的阻塞情况。

工程部长法迪拉尤索夫今日主持开幕仪式时说，由于技术及环境等影响，再加上建设工程复杂，导致工程耗时12年才完成。“国阵在2006年执政雪州时，曾设下严格标准，以确保中央政府和工程部，在施工时不会破坏遗产公园的原始森林保留地，绕道穿过雪兰莪遗产公园的森林面积也从65公顷减少到24公顷，以确保森林保留地內，尤其是濒临灭绝的动植物，受到保护。

他说，该工程引用了多项最新施工技术，包括模板支架系统（Movable Scaffolding System）、藉此可减少对森林保留地的破坏，并透过淤泥陷阱来控制沙粒淤泥进入河流，让河流免受污染，以保护康情休闲森林的美景并促进旅游业。

“行走在万挠绕道上，驾驶人士也有机会享受万饶美丽的全景，早上时段还可欣赏到云覆的美景。”

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