韩统一部长解读朝鲜挑衅冬眠期

（早报讯）韩国统一部长赵明均28日表示，近来朝鲜确有值得关注的动向，但会否演变为具体的挑衅行为有待观察。

韩联社报道，赵明均当天在外媒座谈会上被问及日媒所谓朝鲜闹事风险增高的说法时，作上述答复。

赵明均指出，朝鲜9月15日以后不再试爆核弹或试射导弹，但不断有进行发动机及燃料试验的迹象，正与有关各方予以密切注视。各方认为，只有朝鲜明确表态停止挑衅并在一段时间内说到做到，才能形成开展谈判所需的基本条件。

赵明均分析认为，朝鲜暂停挑衅70多天的原因是多方面的，可能有冬季挑衅活动相对蛰伏的季节因素，弹头再入大气层技术可能遭遇瓶颈、标榜核武经济并进路线的金正恩有必要摆出重视经济的姿态，以及韩美动用战略力量开展军演的震慑作用等也可能是原因之一。

赵明均预测，朝鲜或在迎来建政70周年的明年宣布完成核武装。赵明均坦言，光靠制裁和施压无法促朝弃核。制裁和施压争取朝鲜开展面向无核化的谈判或许更现实。

此外，赵明均提到朝鲜士兵通过板门店共同警备区投韩事件，并指出这样的偶发性摩擦有可能升级为军事冲突，韩朝之间所有的联络渠道切断极为危险，再次强调今年7月向朝鲜提出的军事会谈和红十字会会谈提议依然有效。

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