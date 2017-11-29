美国强烈谴责朝鲜发射导弹

（早报讯）美国国务院28日发表声明，强烈谴责朝鲜发射弹道导弹的行为，并称美国将与加拿大一起，召开包括日韩等国在内的“联合国军”会议。

美国国务卿蒂勒森在声明中说，美国强烈谴责朝鲜这次疑似洲际弹道导弹的发射行为，称其肆无忌惮地威胁其邻国以及全球和地区稳定。

他说，国际社会必须继续向朝鲜传递一个统一的信息，即朝鲜必须放弃发展大规模杀伤性武器。所有国家都应当继续增强对朝鲜的经济和外交压力。除了联合国的制裁，国际社会应该采取额外措施加强海上安全，包括禁止与朝鲜的海上货物运输。

声明还称，美国将与加拿大共同召开“联合国军”相关国家会议，包括日本、韩国等受影响的国家，共同讨论如何应对朝鲜对国际和平的威胁。

“联合国军”，是1950年根据联合国安理会第84号决议成立的多国联合部队，向当时的朝鲜战争中的韩国军队提供支援。1953年，朝鲜人民军、中国人民志愿军与“联合国军”在板门店签定《朝鲜停战协定》。1975年，联合国大会通过第3390号决议，要求解散“联合国军司令部”，但此后“联合国军司令部”一直没有撤销。

蒂勒森在声明中表示，目前外交方案依然可行。美国仍然致力于寻求和平方式实现朝鲜半岛无核化、结束朝鲜的好战行为。

当天，美国总统特朗普在白宫表示，他与防长马蒂斯就朝鲜发射导弹一事进行了长时间的讨论，“我们将会处理这个问题”。

当记者问他今天的发射是否会改变他对朝鲜的基本态度时，他说没有什么变化，“我们会严肃对待此事”。

马蒂斯则表示，朝鲜发射了一枚洲际弹道导弹，它的飞行高度超过以往朝鲜发射的所有导弹。他还说，朝鲜是要发展能够威胁世界各地的弹道导弹。

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