安倍：朝试射导弹是不可容忍的暴力行为

（早报讯）日本首相安倍晋三指朝鲜新一轮导弹试射是“不可容忍的暴力行为”。

朝鲜今晨发射导弹后，安倍在记者会上说：“我们绝不会屈服于任何挑衅行为，我们会加大施压力度。”

安倍也和美国总统特朗普通电话，同意加强对朝鲜导弹计划的回应，并敦促中国在这方面做出更多努力。

日本内阁副秘书长西村康稔29日说，安倍和特朗普“同意加强威慑力以应对朝鲜的威胁”。

日本内阁秘书长菅义伟则在另一场记者会上说，安倍和特朗普也认为在对抗朝鲜方面，中国“必须扮演更大的角色”。但他表示，两位领导人没有讨论对朝鲜采取军事选项。

他还说，针对朝鲜此次导弹试射，日本将与美国和韩国密切合作。

日本防长小野寺五典说，朝鲜今天凌晨从西岸朝日本海发射一枚弹道飞弹，高度约达4000公里，飞行53分钟后，推定落入日本海的日本专属经济海域内。

他表示，朝鲜这次采高飞轨道发射导弹，推定是洲际弹道导弹级导弹。目前未确认到附近航行船舶或飞机等受害资讯。

据报道，朝鲜今年7月28日发射“火星14型”新型弹道导弹时也采高飞轨道发射。当时飞行高度远超过3500公里，这次发射的高度则凌驾那次，是截至目前获确认的最高高度。

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