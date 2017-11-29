法前总统奥朗德获颁年度政治幽默大奖

（早报讯）法国传媒俱乐部28日宣布，将2017年度政治幽默大奖授予该国前总统奥朗德，获奖理由是其在担任总统期间表现出来的“奥式幽默”。

据此间媒体报道，一年一度的法国政治幽默大奖设立于1988年，由一批法国新闻界和喜剧界代表组成的评委会负责评出年度获奖政治人物，由法国传媒俱乐部举办颁奖仪式。

法国传媒俱乐部认为，奥朗德颇具幽默感，尤其是2012年至2017年入主爱丽舍宫期间以其“奥式幽默”著称。

奥朗德此次因一系列“金句”而获奖，包括“我所做出的一切决定，都是通过自我对话，和自己商量后，独自一人做出的”、“幸好《鸭鸣报》是份周报而不是日报，否则可以想见菲永会落到何种田地”（指讽刺刊物《鸭鸣报》踢爆右派总统候选人菲永“空饷门”）等。

据报道，去年的年度大奖得主是现任经济部长勒梅尔。他当时在参加右派总统候选人党内初选时曾表示，解决人们问题的办法都应由心提供，而“我的智力会是一个障碍”。

此外，评奖主办方还颁发了两项评审团特别奖，获奖者分别是现任环境部长于洛和马克龙夫人布丽姬。

2017年总统大选期间，于洛在解释自己放弃参选的原因时说：“我拒绝成为候选人，因为我害怕进入第二轮”。

布丽姬的获奖“金句”是“埃马努埃尔（马克龙）唯一的缺点就是比我年轻”。

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