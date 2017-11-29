“网络星期一”销售额创美国网购单日纪录

（早报讯）美国数据分析公司奥多比28日公布的统计数据显示，刚刚过去的“网络星期一”销售额高达65.9亿美元，创美国单日网购销售额纪录。

美国感恩节后的第一个星期一被称为“网络星期一”，已成为美国全年最大的网络购物日。

数据显示，27日的销售额比去年“网络星期一”的销售额提高近10亿美元，上涨16.8%。销售最火爆的单品包括任天堂和索尼的游戏机，以及苹果无线耳机。

市场分析人士说，今年购物季的最大亮点是手机购物。数据显示，当天手机购物销售额达20亿美元，创历史新高。

奥多比公司数字部门总监施赖纳说，往年美国人多是通过电脑网上购物，但随着手机和平板电脑的网购体验越来越好，消费者的购物习惯发生了显著改变。

美国网购从11月开始的购物季已显示出强劲增长。奥多比的数据显示，截至27日，11月网购总销售额已达500亿美元。

根据美国全国零售商联合会10月份发布的预测，美国今年11月至12月的年末购物季总零售额（不包括汽车、加油和餐饮）将达6787.5亿至6820亿美元，同比增长3.6%至4%。

该协会首席经济学家克莱因亨茨说，就业增长、薪资改善、通胀温和以及家庭财富增加为美国消费者扩大消费提供了财力和信心支持，消费继续成为支撑美国经济增长的重要动力。

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