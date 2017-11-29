柔大臣被指涉及巨额房地产贪污案

（早报讯）马来西亚互联网日前流传一份有关柔佛州百万令吉房地产贪污案重要文件，指柔州大臣卡立诺丁涉嫌在该案中接受1200万令吉（约390万新元）贿金。反贪污委员会证实有关文件是该案证人的供词，但没有回应大臣涉案一事，只表示反贪会严正看待这次的文件外泄事件，已报警要求彻查。

反贪会副主席阿占巴基（行动组）发表声明指出，遭外泄的文件是控方其中一名证人的供词；此案进入司法程序后，当局依惯例把文件转交给被告代表律师，不料竟被人上载至社交媒体。

根据有关文件，该证人指卡立诺丁接受1200万令吉的贿赂后，运用大臣职权，把土著房屋单位改为非土著房屋单位。

反贪会是在今年2月及4月，先后逮捕及提控涉案的柔州行政议员（州内阁部长）阿都拉迪夫、其儿子及助理等人。其中，阿都拉迪夫被控46项贪污及洗钱罪，涉及金额总数将近3600万令吉（约1200万新元）。

阿都拉迪夫也是柔州房屋及地方政府委员会前主席，他向来被视为是卡立诺丁的亲信，卷入贪污案后已辞去州行政议员职。他被控在2013年至2016年期间，蓄意降低土地溢价及更改单位用途，把土著房屋更换为非土著单位谋利，导致柔州政府蒙受巨额损失。

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