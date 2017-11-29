马国半岛东海岸水灾灾黎人数破万

（早报讯）马来西亚半岛东海岸丹登两州水灾灾情持续恶化，截止29日傍晚，两州灾黎人数多达1万零840人，罹难者也从两人增至三人。

《星洲日报》报道，丹州受水灾影响的地区从七个县属扩大到九个，许多人漏夜撤离家园，灾黎人数将近9000人，州内疏散中心也从35个增至97个。

登州的灾黎人数则突破2000人，共有2180人被安置在65所疏散中心。

此外，勿述一名17岁少年今早在灾区经过一条小桥时失足掉进河里遇溺，成为登州第二名水灾罹难者。日前丹登两州已各发生一起男童失足掉入河里溺毙的意外。

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