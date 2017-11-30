性骚扰丑闻延烧 美又两名主播被开除

（早报讯）美国知名广播电视主持人涉及性骚扰丑闻扩大中。继美国哥伦比亚广播公司上周将晨间主播罗斯开除后，美国国家广播公司（NBC）29日也解雇晨间主播劳尔（Matt Lauer）。

广播名人凯勒（Garrison Keillor）也因不当行为遭明尼苏达公共广播电台解聘。

中央社报道，这波美三大电视新闻知名主播在工作场合涉及性骚扰指控持续延烧。在各方指控纷至沓来之际，美国国家广播公司新闻网董事长莱克决定解雇59岁的晨间新闻节目主持人劳尔。

NBC声明指出，认真检视控诉后，认定劳尔明显违反公司规范，决定开除他。虽然这是劳尔在NBC新闻网逾20年来唯一控诉，惟证据显示，这可能不是单一事件。

《纽约时报》报道特别采用热门节目“今日秀”主持人劳尔，在2016年美总统大选期间，专访民主党候选人希拉莉的斗大照片。

美国八卦专栏“第六版”披露，劳尔可能涉及2014年索契冬奥运期间，性骚扰一位NBC女同事。这名员工已向NBC人事部门提出控诉，且有证据显示另有其他同事受害。

另外，“大家来我家”（A Prairie Home Companion）创作者及知名电台主持人凯勒则被指与幕僚有不当行为，遭明尼苏达公共电台解聘，立即生效。

该电台同时宣布即刻中止与75岁凯勒旗下媒体公司任何商业往来关系。

另一名现年75岁的哥伦比亚广播公司老牌资深主播罗斯，上周爆发性骚扰丑闻后，已卷铺盖走人，美国公共电视网也将他开除。

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