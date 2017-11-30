日本秋筱宫亲王谈天皇退位和长女婚事

（早报讯）日本天皇次子秋筱宫亲王今天（30日）迎来52岁生日。此前他在东京元赤坂的宫邸与其妻纪子妃（51岁）一同召开记者会，就天皇退位首次在公开场合发表感想，称“感到放心”。

共同社报道，对于有意见担忧退位后的天皇与新天皇形成“双重权威”，秋筱宫以天皇准备把全部公务移交新天皇为由称“不可能”出现该情况。

秋筱宫说，他希望退位后的天皇和皇后生活能“悠闲度过”，对年事已高的双亲表示了关心。

作为天皇退位日决定前提的皇室会议将于12月1日在宫内厅举行。秋筱宫未来将成为皇位继承第一顺序的“皇嗣”。被问及抱负时他吐露心声称：“因为没有先例，想象不到的情况相当多。会不断尝试摸索。”

围绕公务的继承和分担，秋筱宫表明意愿称“将尽可能接手”皇太子目前承担的活动。但由于皇族减少，自身的活动“也面临无人接手的局面”。

秋筱宫也表示，今后将与皇太子商量应对事宜。

秋筱宫的长女真子（26岁）将于明年11月4日举行婚礼。

在谈到他的未来女婿小室圭时，秋筱宫描述称“是个认真的人”。他透露与小室初次见面是在2013年，称“已见过多次但（认真的）印象没有改变”，对其抱有好感。

纪子则“衷心祝愿二人携手创造幸福生活”。

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