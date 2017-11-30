特朗普提名经济系教授任美联储理事

（早报讯）白宫30日宣布，美国总统特朗普提名卡耐基梅隆大学经济系教授古德弗兰德（Marvin Goodfriend）担任美联储理事。

彭博社报道，古德弗兰德是一位备受尊敬的货币经济学家，曾在里士满联储银行担任研究主管。

他目前是独立经济学家小组--影子公开市场委员会的成员。这个委员会的宗旨是为货币政策提供不同的观点。

这项提名如果获得国会参议院确认，古德弗兰德将填补2014年辞职的拉斯金（Sarah Bloom Raskin）留下的空缺。他将从2018年2月1日上任，任期为14年。

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