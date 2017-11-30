即使杜绝移民 欧洲穆斯林比例仍将增加

（早报讯）研究显示，即使欧洲国家对所有移民和难民关闭边界，欧洲大陆人口中穆斯林的比例今后30年仍将持续上升。

美国之音报道，皮尤研究中心29日发布的一份报告说，欧洲2016年人口中有4.9%是穆斯林，总人数为2580万，分布在30个国家，比2010年的1950万人多3.8%。进入欧洲的穆斯林人数2014年之后大幅度增加，平均每年增将近50万，主要是因为他们逃离叙利亚、伊拉克和阿富汗的冲突。

这项研究涵盖欧盟28个成员国，以及挪威和瑞典。

按照第一种假设，即2016年到2050年期间移民人数为零，穆斯林在总人口中的比例仍将继续增加，因为穆斯林的平均年龄比欧洲人口平均年龄低13岁，生育率也高。到了2050年，欧洲人口中穆斯林的比例将增长到7.4%。

按照第二种假设，即难民在欧洲中转，随后前往其他地方，2050年欧洲人口中穆斯林的比例将增长到11.2%。

如果是第三种假设，也就是2014到2016年7500万穆斯林进入欧洲的速度不变，欧洲人口到2050年将有14%是穆斯林。

报告说，即使按照最快的增长速度，穆斯林在欧洲人口中的比例仍将低于基督徒和无宗教信仰者。

2014到2016年的移民潮之后，穆斯林移民在欧洲是个敏感政治话题。一些国家出现新的政治变化，包括民粹政党将反移民作为竞选主题。

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