爱抚可能有助婴儿成长

（早报讯）研究人员发现，抚摸、搂抱等简单身体接触会对婴儿产生长期影响，多些爱抚可能有助孩子健康成长。

加拿大不列颠哥伦比亚大学等机构研究人员在美国《发育与精神病理学》杂志上发表报告说，他们发现，对于婴儿时期精神较紧张和较少接受身体接触的儿童，他们的“生物年龄”要小于实际年龄，而这可能会导致他们发育滞后。

在这项被称为“健康起点”的项目中，研究人员对来自加拿大不列颠哥伦比亚省的94名健康儿童进行了调查。当这些孩子5周大时，研究人员要求婴儿父母记录孩子睡觉、哭闹、进食等行为以及包括身体接触的看护时长；在孩子4岁半时，研究人员通过口腔黏膜采样获得了他们的DNA（脱氧核糖核酸）样本。

研究人员在对比DNA甲基化情况后发现，婴儿时期精神较紧张和较少接受身体接触儿童的“生物年龄”小于实际年龄。

研究人员表示，此前在啮齿动物身上有过类似研究，但他们首次在人类身上证明，幼年时期的身体接触会对基因表达产生深远、甚至可能是终身影响。不过，这些差异具体会对儿童的健康成长产生何种影响仍有待进一步研究。

近期已有一些研究表明，这一年龄差与健康状况不佳存在关联。

研究人员说，如果后续研究证实这种“生物学上的不成熟”会影响身体健康，那么则更需要强调给婴儿更多身体接触的重要性，尤其是对那些精神紧张的“高需求”宝宝。

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