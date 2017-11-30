意新生儿连续六年递减 欧盟人口下降

（早报讯）意大利国家统计局数据显示，意大利2016年新生儿出生率再创历史新低，新生儿总数仅为47.4万人，较2015年的48.6万同比下降2.4%，平均每位母亲拥有的子女数量为1.34。

欧联网援引意大利欧联通讯社30日报道，意大利新生婴儿出生率已连续6年呈下降趋势。

报道说，去年在意大利的新生婴儿中，19.4%的母亲非意大利国籍，约为9.2万人。社会新生婴儿与2015年同比减少了2.2%。

截至2017年1月1日，意大利全境居住人口总数为6057.9万。2015年至2016年，社会人口负增长数为29.6万人。

根据欧盟统计局的数据，欧洲28个成员国中，2015年新生婴儿较2014年减少了4万人，妇女平均拥有子女数量为1.58。到目前为止，欧盟社会人口总数已缩减为5.11亿人。

欧盟中人口出生率较低的国家主要有意大利、西班牙，希腊，波兰等国，出生率最低的国家是葡萄牙，平均每个妇女拥有1.31个子女。

根据联合国人口统计数据，印度是全球出生率最高的国家，每年新生婴儿超过2700万人；冰岛是全球新生婴儿出生率最低的国家，每年只有5000人。

世界人口专家说，世界人口要保持相对稳定，妇女平均应拥有2.08个子女，这是平衡世界人口数量最为科学的合理数值。欧盟成员国新生婴儿所占的比例远远低于这一数值，特别是意大利已连续六年人口不断递减，应引起社会的关注和重视。

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