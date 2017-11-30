马央行炒汇案调查报告点名马哈迪、安华需负责

（早报讯）负责彻查马来西亚国家银行（央行）在上世纪90年代炒外汇蒙受巨额亏损的皇家委员会指出，调查显示，当年的亏损高达315亿令吉（约104亿新元），而非如央行当时所报的90亿令吉（约30亿新元），并点名时任首相马哈迪、财政部长安华及央行顾问诺莫哈末必须为此负责，建议警方以刑事失信和欺诈罪调查他们。

皇委会30日向国会提呈报告说，当年诺莫哈末看似在外汇交易上不受约束，但若无其上司或其他掌权者批准或默许，他不可能长时间这么做。

报告直指当年马哈迪与安华向内阁隐瞒炒汇亏损的实情。“皇委会认为，时任财长（安华）蓄意掩盖事实与信息，向内阁发表误导声明……皇委会也认为，时任首相（马哈迪）纵容财长的行为。”

报告指出，应对安华在处理央行炒汇亏损案上的不当行为进行调查。报告也称，尽管马哈迪否认，但皇委会认为也应彻查马哈迪，以确定他在这件事情上的参与程度和责任。

不过，在野党一直质疑政府设立皇委会调查炒汇案有政治动机，旨在打击已加入在野阵营的马哈迪及安华。民主行动党秘书长林冠英认为此事兹事体大，要求国会辩论这份调查报告，但遭首相署以未收到有关辩论动议的书面申请而拒绝。

这起发生在25年前的旧事，是在马哈迪对纳吉展开逼宫行动，多次挑起一个马来西亚发展有限公司（1MDB）丑闻后，被国阵领袖“翻旧账”。内阁较后获得国家元首御准，成立皇委会调查此案；皇委会自今年8月开始，共召开八天的公开听证会，传召包括马哈迪、安华、前财长达因在内的25名证人供证及接纳42份呈堂文件。

免费试阅14天