不留给子女 韩以房养老需求渐增

（早报讯） 韩国住宅金融公社30日发表的一项调查显示，越来越多的韩国人不选择把住房留给子女，其中即将退休的50-59岁年龄段人数最多。

韩联社报道，这项调查面向韩国拥有住宅的3000户55-84岁人群实施，受访者中有1200户选择用住房年金自助养老。

调查显示，60岁以上的2700户家庭中，27.5%表示不留房给子女，超过2015年（24.3%）和2016年（25.2%），创历史最高值。选择留部分住房给子女的受访者占21.8%，留全部住房的占50.7%。尤其是，即将退休（55岁-59岁）的受访者中，表示不留住房给子女者由2016年的39.1%上升至44.7%。

60岁以上的受访者中，17.7%愿意使用住房年金，55-59岁受访者的该比率为31.0%，同比增8.7个百分点。使用2年住房年金者接受子女帮助的比率为24.6%，3-5年者27.2%，5-7年者22.0%，7年以上者17.5%接受子女的帮助。

使用住房年金后的家庭月收入为75-79岁161万韩元（约2000新元），80岁以上169万韩元，高于一般家庭的149万韩元、120万韩元。

此外，60岁以上的家庭中，准备退休的受访者占51.2%，不准备退休的占55.9%。其中户主就业后就开始为退休后生活做准备的占比19.5%，高于尚不准备退休家庭的11.8%。

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