朝火星15导弹或可载多弹头

（早报讯）朝鲜29日凌晨发射的“火星-15”型洲际级弹道导弹的战斗部外形钝圆，便于容纳多个分弹头。同时，搭载的弹体变长，发射车有9对负重轮，直径变粗，疑似增配发动机。有专家据此认为，朝鲜不满足于改进“火星-14”型弹道导弹，企图制造全新的洲际导弹，

韩联社30日报道，从朝媒30日刊发的多张导弹发射照片来看，“火星-15”导弹设计为钝头，明显有别于7月份两度发射的“火星-14”型的尖锥形弹头，类似于美俄洲际导弹或潜射导弹的多弹头再入飞行器。

韩国航空大学张泳根教授指出，朝鲜设计弹头护罩时考虑到内装重返大气层载具的需要，但他并不认为“火星-15”装有多个弹头。多弹头摧毁目标及突防能力更强，各个分弹头攻击不同目标，可降低敌方反导系统的拦截效能。

据分析，“火星-15”弹体长21米，较火星-14长2米，由18轮导弹发射车装载，较“火星-14”增加2轮，可能对中国制造发射车进行了仿制改进。韩国国防安全论坛高级分析员认为，“火星-14”装配1台白头山发动机，而“火星-15”用2台白头山发动机驱动，第一级助推器的直径相应增加，由1.7米增至2米。

张泳根分析称，第二级助推器也变粗，采用全新的发动机，燃料箱变大以携带更多推进剂，可能装备6台微调发动机。鉴于第二级助推器表面可见2个电缆汇线槽，韩国国防安全论坛高级分析员推定二级助推器使用液体推进剂。

张泳根认为，种种迹象显示朝鲜从7月末起为发展洲际导弹付出大量努力，但鉴于2个月内研制新型发动机几乎不可能，可以说“火星-15”是在“火星-14”基础上研制而成。

韩国庆南大学远东问题研究所金东烨教授也认为，“火星-15”仍属于“火星-12”型导弹的范畴，只是更换了“火星-14”的二级助推器。

但韩国国防安全论坛高级分析员指出，第一、二级助推器都有新变化，并且是全球首次采用9对负重轮的导弹发射车，应视作全新的导弹。

免费试阅14天