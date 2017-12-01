白宫否认蒂勒森将被解职

（早报讯）白宫发言人桑德斯回应“美国务卿蒂勒森将被解职”的消息时表示，白宫没有换人的打算，蒂勒森将继续领导美国务院的工作，继续落实特朗普总统的外交政策。

多家美国媒体11月30日援引白宫官员的话报道称，特朗普有意解除蒂勒森的职务，并任命中央情报局局长蓬佩奥担任国务卿。

据最先披露这一消息的《纽约时报》报道，酝酿这一人事变动的推手是白宫幕僚长凯利。报道称，特朗普可能在未来几周内做出最终决定。

白宫发言人桑德斯30日在例行记者会上否认蒂勒森将被解职的消息。

她说，“特朗普总统今天还与蒂勒森国务卿在一起，共同会见了一位外国领导人。他们二人将继续通力合作，努力为本届政府的第一年执政画上圆满的句号。”

她表示，特朗普将在朝鲜问题上持续听取蒂勒森的建议。

美国务院发言人诺尔特当天在回答有关提问时说，蒂勒森与特朗普确实在一些政策主张上有分歧，但这也是特朗普任命他担任国务卿的原因之一。作为决策者，美国总统需要听到不同的声音。

诺尔特还表示，蒂勒森非常满意目前的工作，他将继续认真履行自己的职责。

另据诺尔特透露，白宫幕僚长凯利当天致电国务院称，有关他酝酿解职蒂勒森的传闻并不属实，相关报道是虚假的。

自蒂勒森上任以来，美国媒体多次爆出白宫有意换人的消息，理由是蒂勒森与特朗普在气候变化、朝鲜问题等事务上存有分歧。

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