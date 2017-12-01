韩美元首连续两天通话应对朝鲜导弹挑衅

（早报讯）韩国总统文在寅与美国总统特朗普通电话时表示，朝鲜29日试射导弹显然是迄今以来最有进展的一次，但并未证明已经掌握弹头重返大气层及末段制导领域的技术，核武器小型化实现与否也不清楚。

特朗普就此表示，美国全力支持韩国取得先进军事装备增强国防力量。

韩联社报道，韩国总统府发言人朴洙贤12月1日说，文在寅和特朗普11月30日晚10点起通话一个小时，讨论如何应对朝鲜发射新型洲际导弹，决定基于韩美协防态势以压倒性的对朝力量优势抑制挑衅抗衡威胁，并就开展密切协作最大限度强化制裁施压直到朝鲜主动放弃发展核导达成一致。

这是两国总统连续两天通话讨论朝鲜导弹挑衅对策，也是两人七次通话中最长的一次。

文在寅说，朝鲜通过政府声明宣布洲际导弹研制进程达到完毕阶段，实现了完成核武装的目标，韩国政府认为当前局势极为严峻。

他强调，力阻朝鲜进一步发展核导技术最终使其放弃核导是“摆在我们面前的课题”，并表示为了确定无疑地展现韩国打击挑衅源头的能力，经他提前批准，韩军在朝鲜发射“火星-15”型弹道导弹后马上出动防空导弹等实施了精确打击演习。

文在寅表示，韩美两国在坚定的协防态势基础上向朝鲜展示压倒性力量优势，有助于避免朝鲜误判形势。

文在寅感谢特朗普积极支持韩国通过获得美制尖端军事装备增强自身防卫力量，并指出就此开始磋商本身就能对朝鲜释放强烈信号。

特朗普赞赏韩国政府所付出的努力，并同意韩美保持坚定协防态势以强大的力量优势遏制朝鲜挑衅并应对威胁。特朗普积极支持韩国通过获取高新军事力量提升防卫力量的努力，并重申美国对韩防卫承诺。

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