土否认曾违反美对伊朗制裁措施

（早报讯）土耳其总统埃尔多安说，土耳其在与伊朗的贸易中从未违反美国对伊朗的制裁措施。

埃尔多安周四在执政党正义与发展党党内会议上说，土耳其与伊朗有着合法的能源与贸易关系，土耳其从未违反美国对伊朗的制裁措施。

他说：“无论美国如何审判土耳其商人，我们的贸易都是合法的。”

埃尔多安此番表态与两名土耳其人在美国受审有关。近日，土耳其一家国有商业银行副总裁和一名土伊双重国籍黄金交易商在美国纽约出庭受审，罪名是涉嫌违反美对伊制裁、行贿和洗钱。

据美国媒体报道，这位名叫扎拉布的黄金交易商29日供认，他以5000万美元贿赂土耳其前经济部长恰拉扬，以便与遭制裁的伊朗进行非法黄金交易。

这起案件引发土耳其各界高度关注，土耳其政府多次对美国法院表达不满。

土耳其副总理博兹达30日对媒体说，这场“闹剧”背后有“居伦运动”成员参与策划，目的是“摧毁土耳其领导人在民众中的信誉”。

“居伦运动”被土耳其政府认定为恐怖组织，被控是2016年7月土耳其未遂军事政变的幕后主谋。

自今年1月特朗普就任美国总统以来，美国政府以伊朗发展弹道导弹为由对伊朗不断施压，出台多项制裁措施。

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