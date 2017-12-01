英国脱欧公投后净移民人数大减

（早报讯）英国国家统计办公室30日公布的数据显示，在脱欧公投后的一年时间内，英国净移民人数为23万，比上年减少10万多人，为有该统计以来最大年度跌幅。

净移民数量是指一段时间内入境移民数量与移民至国外数量间的差值。数据显示，从举行脱欧公投的去年6月到今年6月的12个月内，共有57.2万人移民到英国，比上年减少8万人。

同时，有34.2万人离开英国，其中12.3万是欧盟居民，同比增长超过30%。

英国国家统计办公室负责移民数据统计的官员怀特说，整体而言，英国移入人口依然多于移出人口，现在尚不能判断净移民人数减少会否成为长期趋势。

她说，持有工作签证的移民人数并没有太大变化。净移民数量急剧下降的主要原因是那些希望到英国找工作的欧洲移民大量迁移。“这表明‘脱欧’很可能已成为人们决定是否移民英国的因素之一”。

英国保守党政府近年来一直希望把净移民数量降低到10万人以下。特雷莎·梅政府制定的脱欧政策也旨在控制低技术移民数量。

英国负责移民事务的内阁部长刘易斯说，最新统计数据表明英国有望吸引“最聪明、最优秀的移民”。

然而，英国金融界和舆论则担忧，脱欧效应开始显现，移民人数减少代表着英国对人才的吸引力下降，这不符合英国利益，并可能拖累国家经济。

免费试阅14天