潘基文：须以和平方式解决朝半岛问题

（早报讯） 联合国前秘书长潘基文表示，须通过和平方式解决朝鲜半岛问题。

朝鲜官方11月29日宣布，当天成功试射了新开发的“火星-15”型洲际弹道导弹。国际社会纷纷谴责朝鲜此举违反联合国相关决议，威胁地区及世界和平稳定。

潘基文11月30日在北京接受中新社记者专访表示，朝鲜此举无视国际社会共识，违背联合国安理会的相关决议。他重申国际社会应该向朝鲜发出团结而有力的信息。

潘基文说，在其担任联合国秘书长期间，不论何种争端，他希望都能够通过和平方式，通过外交对话来解决。对于朝鲜来说，国际社会除了施加压力，还要寻求接触朝鲜的可能性。

在谈到美国与朝鲜近期的关系时，潘基文说，他曾密切关注美国总统特朗普涉朝的“严厉措辞”，但同时他也关注美国国务卿、国防部长、以及美军参谋长联席会议主席等高官的涉朝言论。他认为，如果仔细阅读美国高层决策者的言论可以发现，相较于军事手段，他们其实更多地关注于如何以和平方式解决问题。

潘基文认为，军事途径无法解决朝鲜问题，当前急需有关各方就推动朝鲜半岛问题的和平解决继续做出不懈努力。

潘基文说，中国在朝鲜半岛问题上发挥着重要作用。他认为中国未来将会在和平解决半岛问题方面作出更大努力。

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