美专家：朝鲜或最快明年实战部署ICBM

（早报讯）美国导弹专家埃勒曼11月30日发布分析结果称，根据朝鲜公布的新型洲际弹道导弹（ICBM）“火星15”的发射视频和照片，判断其可搭载重1000公斤的核弹头抵达美国全境。他还警告，朝鲜可能在今后四至六个月内多次实施常规轨道发射试验，最早明年内宣布实战部署洲际弹道导弹。

共同社报道，刊登在美国约翰·霍普金斯大学的朝鲜分析网站“38 North”上的这份报告指出，火星15导弹使用液体燃料。第一段使用的是捆绑两台助推器的方式，均与7月两次发射火星14导弹时使用助推器的外观很相似，酷似前苏联制产品。

报告指出，朝鲜无疑已完成700公斤以下的核弹头开发，若使用火星15导弹就可进行运载，认为“这是攻击美国能力的重大进展”。

不过，该报告也表示，要确认弹头重返大气层技术以及精确打击目标能力，需要进一步多次以常规轨道开展发射试验，而不是11月29日那样瞄准日本海发射的高度较大的“高弹道轨道”。届时，有可能采用飞经日本上空落入太平洋的飞行路线。

报告指出，新洲际弹道导弹配备了控制第一段的助推器喷射口的新操作系统；此外还提及可能使用了提高命中精度所必需的在太空调整弹头速度的制御系统，或许也能搭载旨在阻碍美国拦截导弹的诱饵弹弹头。

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