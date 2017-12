特朗普：我没打算开除蒂勒森

(早报讯)美国总统特朗普在推特上说,自己没有打算解除国务卿蒂勒森的职务。

美国多家媒体此前援引白宫官员的话称,美国总统特朗普有意开除蒂勒森,并任命中央情报局局长蓬佩奥担任国务卿。

特朗普1日(本地时间2日凌晨)发推文说:“这是假新闻!虽然我和他(蒂勒森)在一些课题的看法上有分歧,但他并不会离开,而是会和我继续合作,让美国再次获得最高的尊敬。”

The media has been speculating that I fired Rex Tillerson or that he would be leaving soon - FAKE NEWS! He’s not leaving and while we disagree on certain subjects, (I call the final shots) we work well together and America is highly respected again!https://t.co/FrqiPLFJ1E