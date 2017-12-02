特朗普：我没打算开除蒂勒森

（早报讯）美国总统特朗普在推特上说，自己没有打算解除国务卿蒂勒森的职务。

美国多家媒体此前援引白宫官员的话称，美国总统特朗普有意开除蒂勒森，并任命中央情报局局长蓬佩奥担任国务卿。

特朗普1日（本地时间2日凌晨）发推文说：“这是假新闻！虽然我和他（蒂勒森）在一些课题的看法上有分歧，但他并不会离开，而是会和我继续合作，让美国再次获得最高的尊敬。”

The media has been speculating that I fired Rex Tillerson or that he would be leaving soon - FAKE NEWS! He’s not leaving and while we disagree on certain subjects, (I call the final shots) we work well together and America is highly respected again!https://t.co/FrqiPLFJ1E — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 December 2017

白宫发言人桑德斯较早前也回应坊间传闻，指白宫没有换人的打算，蒂勒森将继续领导美国国务院的工作，继续落实特朗普总统的外交政策。

蒂勒森12月4日至8日将前往比利时、奥地利和法国访问并出席一系列会议。

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