浮罗交怡酒店职员图性侵女游客

（早报讯）马来西亚著名旅游胜地浮罗交怡一家酒店的职员涉嫌潜入客房并企图性侵女游客，警方已经逮捕涉案者。

这名来自雪兰莪的女游客11月28日到浮罗交怡旅游时，独自海边的一家度假村。她隔天上午7时左右穿戴整齐准备外出晨运跑步时，突然在房内玻璃面板后发现可疑身影，急呼“你是谁”。这事有名男子跳出来将她压在床上捂住她的嘴巴，并命令她不许喊叫。

她形容该名男子赤裸上身，只穿着黑色长裤，皮肤黝黑，身高约165公分，脸上有胡渣。她一边挣扎一边询问对方要什么，是否要钱，对方回应“我要你”。她于是极力挣扎反抗，不断与对方拉扯。对方接着将她关进洗手间后逃走，整个过程约五分钟。

她在挣扎过程中致伤该名男子，并在床单上留下对方的血迹。她拨电接待处投诉并要管理层彻查后，随即退房并坐车将染血的床单带到警局报案，接着再到医院检验。

她原订计划到交怡度假三天，但她在险遭性侵事件后提早结束假期旅程而在周四下午离开浮罗交怡。

她指度假村管理层事发后不仅没协助她调查此案，也不退住房租金。她之前预付三天租金，然而只住两天要求退房，对方却拒绝退还剩余租金，并指她只能更换住房，她最终决定离开该度假村。

酒店负责人受询时说，他人在吉隆坡，他回去后再配合警方调查此事。

浮罗交怡警区主任仄卡查里受询时证实，警方已经逮捕一名17岁少年，并援引刑事法典非礼及非法入侵等条文调查此案。这名被捕者是事发度假村职员。

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