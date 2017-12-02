联合国发人道募捐呼吁 以助9100万人

（早报讯）联合国12月1日在日内瓦发起了2018年全球人道募捐呼吁 。 负责人道事务的副秘书长洛科克说， 2018年需要的援助资金达到创纪录水平：人道机构需要225亿多美元（303亿多新元）才能在全球范围内提供拯救生命的援助。

负责人道事务的副秘书长兼紧急救济协调员洛科克在发起全球人道主义募捐呼吁时表示，由于长期的冲突、自然灾害、流行疾病和流离失所等问题，全世界估计有1亿3600万人面临紧急援助需求。

洛科克：“如果我们得到更多的资金，我们将能够挽救更多的生命，我们也能保护更多人的未来。通过人道响应计划，我们每年需要支出230美元来为一个人提供拯救生命的综合援助，这相当于每天77美分。这是为了人类安全的未来可以做的最便宜的投资之一。所以，我们希望明年我们能够得到比今年更多的资金。”

洛科克指出，也门现在每十分钟就有一个儿童死亡，全国2500万人口中有2000万人需要援助，约800万人“正处于饥荒的边缘”；展望2018年，该国可能仍将面临世界上最严重的人道主义危机。

洛科克再次呼吁沙特阿拉伯领导的盟军结束在三周前对也门实施的封锁，否则，也门可能出现世界数十年来都未目睹过的人道危机。

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