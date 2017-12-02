（早报讯）科学家比较多种动物的大脑神经细胞数量后发现，狗比猫聪明。

美国、巴西、沙特阿拉伯和南非等国研究人员分析了一系列动物的大脑，包括猫、狗、雪貂、猫鼬、狮子、棕熊、浣熊等，得此结论。

研究表明，狗的大脑皮层有5.3亿个神经细胞，而猫只有2.5亿个。当然，它们与人脑的160亿个神经细胞相比还是有相当大的差距。

新华社引述负责这项研究的美国范德比尔特大学心理学和生物科学副教授苏珊娜·埃尔库拉诺－乌泽尔的声明说：“我相信，大脑皮层神经细胞的绝对数量决定着一个动物内在心理状态的丰富程度，以及根据以往经验对所在环境内将要发生的事情作出预判的能力。”

埃尔库拉诺－乌泽尔说，这项工作意味着狗有着比猫完成更复杂、更灵活事件的生物学上的能力，“至少人们在探讨猫还是狗更聪明的问题时有了一些生物学依据”。

研究组在新一期瑞士期刊《神经解剖学前沿》发表了研究论文。这项研究还显示，对食肉动物而言，不是脑袋越大，就越聪明。比如，棕熊的脑袋比猫大得多，但是它们的神经细胞数量却大致相同。

总体而言，在这些动物中，狗的大脑神经细胞数量最多。唯一让人意外的是浣熊，它的脑袋大小跟猫差不多，但大脑神经细胞数量却能与狗相比，使得其大脑神经细胞密度能跟灵长类媲美。

免费试阅14天