特朗普：美国前国家安全顾问弗林与俄国接触 属“合法”行为

美国总统特朗普通过推特指出，美国前国家安全顾问弗林在担任他的过渡团队成员时与俄罗斯接触，属于“合法”行为。

特朗普周六（2日）通过推特指出，他之所以将弗林解雇是因为他向副总统彭斯和美国联邦调查局撒谎。特朗普在推文中说，他对弗林认罪表示“为难”，并强调弗林在过渡团队期间的行为是合法的，而且“没什么好隐瞒”。

I had to fire General Flynn because he lied to the Vice President and the FBI. He has pled guilty to those lies. It is a shame because his actions during the transition were lawful. There was nothing to hide! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2017

弗林出任美国国家安全顾问前，是特朗普竞选团队与过渡团队的成员。他上任不到一个月，就被揭发私下与俄罗斯大使接触并误导彭斯，因而被迫辞职。 弗林周五（1日）上庭，就他与俄罗斯方面的接触向美国联邦调查局（FBI）作伪证表示认罪，并表明愿意配合司法部特别检察官穆勒对“通俄门”的调查。

今年1月初上任仅24天就丢官的弗林是特朗普政府通俄调查中第四个被起诉的人，他也是当中职位最高的一位。 弗林周五到华盛顿特区联邦地区法院出席聆讯时，承认他向联邦调查局人员撒谎，否认自己在2016年12月底和基斯利亚克讨论过奥巴马对俄罗斯采取的制裁措施。

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