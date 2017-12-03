马克龙呼吁伊拉克库区与中央政府尽快对话

法国总统马克龙昨天（12月2日）在巴黎会见伊拉克库尔德自治区（库区）政府总理内奇尔万·巴尔扎尼后发表联合声明，呼吁尽快启动伊拉克库区和中央政府的对话。

据法国总统府当天发表的声明，马克龙表示，法国支持伊拉克“领土完整”，支持库区政府享有的宪法权利，敦促伊拉克中央政府与库区政府展开对话。

声明指出，这一对话应围绕四个基础条件展开：一是完全承认由伊拉克中央政府管控边境；二是逐步解除库区地方武装；三是应按照伊拉克2005年宪法的精神，实现伊拉克各地区预算平衡和财政转移支付较为公正；四是完全尊重伊拉克宪法中关于领土的表述。

马克龙说，对于伊拉克事务，法国既致力于实现一个强大的、统一的伊拉克，也致力于推动这一进程按照伊拉克宪法的预期进行，并主张尊重伊拉克库区和伊拉克全国境内的多元化。

巴尔扎尼在访问期间表示，库区政府支持“统一的伊拉克”，尊重伊拉克联邦最高法院就库区公投做出的有关裁决。

9月25日，库区不顾各方反对举行独立公投。伊拉克中央政府多次指责库区公投违宪，并在公投举行后对库区采取一系列反制措施。

11月6日，伊联邦最高法院就2005年通过的新宪法部分条款做出解释，裁定该宪法不允许出现国家分裂，因此任何省份和地区都不得从伊拉克分裂出去。库区政府11月14日回应称，希望以联邦最高法院裁决为基础，与中央政府展开广泛对话。11月20日，伊联邦最高法院又做出裁决，判定库区此前举行的独立公投违宪。

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