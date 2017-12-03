詹皇发威 骑士迎来11连胜

上季美国职业篮球赛（NBA）亚军克利夫兰骑士（Cleveland Cavaliers）今天上午在当家球星詹姆斯（James）的压阵下，以116比111战胜开局表现不俗的孟菲斯灰熊（Memphis Grizzlies），迎来11连胜。

至此，骑士只差两场胜利，即可追平在2008-09年赛季所缔造的队史最佳连胜纪录。

“詹皇”充分展现当选四届NBA最有价值球员的风范，砍下全场最高的34分，包括在最后一节进账15分，并交出12次助攻。除了詹姆斯外，骑士中锋洛夫（Love）也贡献“两双”，投得20分，同时抢下11个篮板，使个人职业生涯的篮板总数超越5000个。另一首发球员史密斯（J.R.Smith）再添17分，候补上阵的韦德（Wade）则投取16分。

灰熊开赛后表现强劲，在首节一度领先12分之多，骑士在次节打出一波14比2的高潮后才扭转劣势。随后，灰熊极力反扑，但仍以83比93、10分之差进入最后一节。

布鲁克斯（Brooks）终场前2分10秒投中三分球，追平比分，但詹皇迅速回应，在完场前34秒接连上篮得分，之后命中发球。球赛结束前五秒，詹皇再次跳投得手，为骑士锁定胜局。灰熊因此遭遇本赛季最长的11连败。

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