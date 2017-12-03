厄瓜多尔发生6级地震 暂无人员伤亡报告

（早报讯）厄瓜多尔西北沿海的马纳维省3日发生6级地震，导致该省部分地区停电，一些房屋墙壁裂开，周边多个省市有震感。目前尚无人员伤亡报告。
新华社报道，厄瓜多尔地球物理研究所说，地震发生在当地时间3日早上6时19分（新加坡时间晚上7时19分），震中位于马纳维省的圣维森特镇附近，震源深度39.95公里。
厄瓜多尔海军海洋学院称，此次地震后无需发布海啸警报。
厄瓜多尔位于环太平洋地震带，境内多火山，地震和火山灾害频发。上月17日，该国西南沿海的第一大城市瓜亚基尔就曾发生6.2级地震。
（早报讯）厄瓜多尔西北沿海的马纳维省3日发生6级地震，导致该省部分地区停电，一些房屋墙壁裂开，周边多个省市有震感。目前尚无人员伤亡报告。
新华社报道，厄瓜多尔地球物理研究所说，地震发生在当地时间3日早上6时19分（新加坡时间晚上7时19分），震中位于马纳维省的圣维森特镇附近，震源深度39.95公里。
厄瓜多尔海军海洋学院称，此次地震后无需发布海啸警报。
厄瓜多尔位于环太平洋地震带，境内多火山，地震和火山灾害频发。上月17日，该国西南沿海的第一大城市瓜亚基尔就曾发生6.2级地震。
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