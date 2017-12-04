特朗普：从未要求FBI停止调查弗林

（早报讯）美国总统特朗普星期天（3日）否认，他曾经要求当时的美国联邦调查局（FBI）局长科米，不要再调查前白宫国家安全顾问弗林。

弗林在上周五（1日）坦承，他对联邦调查局说谎，没有如实陈述自己在政权交接期间，与俄罗斯驻美大使基斯利亚克接触。

特朗普星期天在推特上写道，美国联邦调查局的声誉现在是“历史上最糟糕的”，但其政府将使它重振旗鼓，再度伟大。

特朗普说：“我从未要求科米停止调查弗林。这只是更多报道科米另一起谎言的假新闻。”

上周六（2日），特朗普更改开除弗林原因的说词，暗示他当时已知弗林不但向副总统彭斯撒谎，也对联邦调查局撒谎，没有据实通报他在总统交接期间接触俄罗斯。

不过，特朗普的私人律师多德过后澄清，这则推文是他所写。他星期天告诉阿克西奥斯新闻网站，他错误地把推文的草稿交给白宫社交媒体总监斯科维诺。

他表示：“我再也不发推文了。我不是故意要弄个新闻的。”

然而，多德的解释令许多人感到质疑。

前中央情报局高级分析师兼发言人普赖斯告诉美国之音记者：“律师会在没有得到特朗普的任何意见和同意的情况下起草这个观点，对我来说并不令人信服。”

他指出：“这是一大堆掩饰之后的又一个掩饰。”

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