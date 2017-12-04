削弱保障边境安全主权 美退出全球移民契约

（早报讯）美国国务院星期天（3日）发表声明称，美国已决定结束参与联合国《全球移民契约》的进程，理由是它有可能削弱美国执行移民法和确保边境安全的主权。

2016年9月的联合国大会期间，193个成员国的国家元首和政府首脑在首次难民和移民问题峰会上通过了《难民和移民问题纽约宣言》。

该宣言列举了世界各国对难民和移民的一系列承诺，设立难民问题全球响应框架，规定接收和接纳难民等措施，并争取在2018年通过一项关于难民和移民问题的全球契约。

美国国务院星期天在声明中指出，关于《全球移民契约》的谈判是基于《纽约宣言》，这份承诺“加强全球治理”的文件包括一系列与美国的法律和政策不一致的政策目标。

该声明称，尽管美国将继续参与联合国的一系列工作，但美国不能支持上述进程，因为它有可能削弱美国执行移民法和确保边境安全的主权。

该声明称，美国支持有关移民问题的全球合作，但主权国家的首要责任是确保移民是安全、有序、合法的。

美国常驻联合国代表团上周六（2日）发表声明称，当天已通知联合国秘书长美国将结束参与《全球移民契约》进程。

美国常驻联合国代表黑莉说，在移民和难民问题上，没有其他国家比美国做得更多。美国的移民政策必须由美国人自己决定。美国将决定如何控制边境、哪些人可以被允许进入美国。

对此，联大主席莱恰克表示遗憾。他说，在《纽约宣言》中，所有成员国都认可没有任何国家可能独自解决移民问题，

他强调，移民是全球现象，需要全球应对，多边主义仍是解决全球性挑战的最好办法。他期待所有联合国成员国支持就这一复杂问题达成共识。

美国总统特朗普自竞选期间起，就一直强调要改变美国的移民政策，他上台后先后三次出台移民限制令，强调在美墨边境建墙、宣布废除“童年抵美者暂缓遣返”（DACA）的追梦人计划等。

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