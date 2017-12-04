消除恐惧 日将为国际奥委会提供核灾食品

（早报讯）2020年东京奥运主办单位表示，国际奥林匹克委员会（IOC）委员访问日本时，当局将让他们享用2011年遭海啸与核灾侵袭的日本北部农产品，希望能借此消除各界对该区食品的恐惧。

2020年东京奥运主办委员会发言人告诉法新社：“灾区复原是我们举办奥运会的重要支柱……藉由提供来自三个受灾县的食物，我们希望能扫除有关该地区食品的污名，替复原工作尽一份力。”

发言人说，国际奥委会委员下周将访问日本三天，东京主办单位计划在其中一天的晚宴上提供灾区农产品烹调的美食，并邀请受灾三县的县长一同享用晚宴。

她表示，这些灾区盛产稻米、猪肉、鲭鱼和苹果，但菜单细节尚未确认。

2011年日本北部福岛县、宫城县和岩手县部分地区遭地震引发的海啸侵袭，造成福岛第一核电厂辐射外泄，污染大片土地，水源也受辐射污染。

这场核灾是1986年切尔诺贝利核电厂事故以来最严重的核灾。日本农林水产部一名官员说，灾后有54个国家因为“对辐射物质污染的恐惧”，下令禁止进口日本食品。

发言人表示，六年多后的今天，已有25个国家完全解除禁令，欧洲联盟日前更进一步放宽规定，取消福岛稻米的安全认证要求。

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