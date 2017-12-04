民行党：希盟正副首相马旺配

（早报讯）马来西亚反对派希望联盟的正副首相人选出炉。民主行动党建议一旦希盟入主布城，土著团结党主席马哈迪将出任临时首相，人民公正党主席旺阿兹莎出任临时副首相。公正党对此则态度保留。

希盟各党高层领袖周五及周六展开两天的干训营，共商来届大选策略。推举正副首相人选便是其中一项重要议案。

消息告诉《星洲日报》，“马旺配”是由民主行动党提出，获得诚信党附议，但公正党认为必须先征求希盟实权领袖及公正党顾问安华的同意。

公正党副主席蔡添强告诉《星洲日报》，有成员党在五人小组会议提出这项建议，但回到大组讨论时，希盟仍未针对此事达致共识，公正党也尚未答应。五人小组成员包括马哈迪、旺阿兹莎、民行党国会领袖林吉祥、土团党主席慕尤丁及诚信党主席末沙布。

希盟这次会议也特别要求一些领袖谨言慎行，以免引起不必要的争议而流失选票。“会议讨论未来100天的‘高效能运动’，包括要求规范领袖如何发言，例如要求马哈迪避免提及儿子慕克力和种族议题，要求林吉祥避谈伊斯兰和减少攻击伊斯兰党。”

希盟预测下届大选可能落在明年3至4月，即农历新年后和斋戒月前。“上届大选是在2013年5月5日投票，我们认为大选投票日不太可能超过5月5日或让国会自动解散。”国会将于明年6月24日届满自动解散，并在60天内举行全国大选。

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