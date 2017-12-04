沙巴警方打死菲南绑匪头目

（早报讯）沙巴警方今日凌晨在东部拿笃诗南海域的坎东卡龙岸岛（Pulau Kantung Kalungan），打死一名企图非法入境的菲律宾南部绑架团伙头目阿布巴里亚。警方指此人2014年曾在当地古纳和拿笃海域抢劫与绑架。

沙巴警察总监蓝利丁与沙巴东部特别保安指挥官哈扎尼今天下午在拿笃警局举的行记者表示，31岁的阿布巴里亚外号“巴里亚司令”（Komander Paliyak），他曾是菲南恐怖组织阿布沙耶夫组织成员，也与近来活跃于菲南及沙巴海域的新崛起越境绑架团伙“雷米”（Remy）有关联。

蓝利丁说，阿布巴里亚今日凌晨3时左右乘船航向拿笃诗南海域，相信是为了观察保安部队动向及收集情报并准备在沙东海域干案。军警发现此人形迹可疑后，就表明身分并试靠近对方船只，对方立即加速离去并朝军警的巡逻船开枪，军警于是还火。

蓝利丁表示：“军警过后接近对方船只，发现那人已中枪躺在船内，身旁有一把改装气枪，枪上有一发已发射的空弹壳和一发子弹。”警方经检查后发现阿布巴里亚身上有九处枪伤和爆炸物致伤的旧伤痕，其左手中指也截断，相信也是旧伤。

他说，警方相信阿布巴里亚与雷米组织有关，并曾在2014年于古纳和拿笃海域绑架和抢劫。他表示，警方仍将继续调查其党羽。“嫌犯被击毙后，警方相信已成功侦破在2014至2015年期间于沙东海域发生的多起绑架和抢劫案。”

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