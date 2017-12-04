朝渔船接连漂来 日媒：因国际制裁

（早报讯）日本秋田县和石川县等日本海一侧的各地近日不断有漂来的疑似朝鲜木船。有分析认为，这些船在位于日本专属经济区（EEZ）之内的优良渔场“大和堆”捕捞乌贼等违法作业期间遇险。老化的木船之所以强行到波涛汹涌的大海中捕鱼，是因为在国际社会的严厉制裁之下，渔业成为朝鲜确保粮食和赚取外汇的宝贵手段。

日经中文网报道，进入11月后，朝鲜木船相继漂流至日本秋田、青森、新潟和石川等各县。

据日本海上保安厅（简称海保）统计，被认为属于朝鲜的木船漂流到日本的事件，2013年以后每年发生45至80起，2017年截至11月22日达到43起。

报道指出，朝鲜在国际社会经济制裁加强的背景下，正在以举国之力扩大捕捞，再加上劣恶的渔业环境，导致了接连不断的遇难事故。

在朝鲜劳动党委员长金正恩指示下，朝鲜非常重视渔业。韩国统一部发言人分析称，“水产业是朝鲜主要的外汇收入之一”。

不过，朝鲜的渔业环境逐年变得严峻。韩国政府表示，由于联合国制裁，煤炭和武器出口大幅减少，朝鲜当局为了赚取外汇，向中国出售了大量的渔业捕捞权。

日本政府相关人士认为，“朝鲜向中国出售了沿海地区的渔业权，因此不得不到远海进行捕捞”。

联合国制裁将朝鲜水产品也加入了禁运对象。有专家指出，朝鲜当局强行冬季下海捕捞，可能与长期粮食不足以及制裁后边境附近的水产品走私有关。

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