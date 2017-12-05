朝鲜半岛紧张激化 联合国副秘书长访朝

（早报讯）在朝鲜半岛局势一触即发之际，联合国宣布，主管政治事务的副秘书长费尔特曼（Jeffrey Feltman）今天起访问朝鲜四天，与朝鲜官员商讨“双方关注的问题”。

中央社引述外电报道说，费尔特曼原为美国国务院资深官员，联合国发言人杜雅里克说，此行他将会见朝鲜外长李勇浩和副外长朴明国。

杜雅里克告诉记者：“这次访问是应平壤当局早已提出的邀请，而邀请目的是要与联合国进行政策对话。”在访朝之前，费尔特曼4日顺道访问了中国。

联合国表示，费尔特曼是七年来首位访朝的联合国高层官员。

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