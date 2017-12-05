世行：东亚国家贫富差距迅速扩大

（早报讯）世界银行说，东亚许多发展中国家的贫富差距迅速扩大，威胁到该地区经济成功的基础。

美国之音报道，世界银行4日发表报告说，自1980年代以来，经济迅速增长使该地区的千百万人脱贫致富，但是繁荣浪潮并没有保证人口大面积的上行和经济安全。迅速老龄化的人口，城市化和劳动密集型工厂岗位的消失，有可能将数百万人赶回贫困线以下 。

世界银行的东亚和太平洋地区首席经济学家萨德赫尔·谢蒂（Sudhir Shetty）说：“东亚成功的整个基础是一切都是公平的 - 你们努力工作，你们走在前面 - 但是这个问题已经开始解体了。”

报告指出，收入不平等已经很高或迅速上升，印尼和中国的问题最为严重。从1988年到2012年，东亚地区最富有的5％的人的消费每年增加了近400美元，而收入最低的20％的人的消费每年只增加了不到30美元。

世行的报告说，该地区也出现了一个新的超级富豪阶层，亿万富翁的财富现在相当于地区国内生产总值的近9％。

世界银行认为， 发展中的东亚和太平洋国家必须加强社会保障网络，帮助贫困公民攀登经济阶梯，才能避免不平等造成的负面影响。世行的报告还说，政府应加强个人所得税征收，堵塞漏洞，扩大税基，打击腐败，改善就业机会，同时还要认真进行城市规划来解决拥堵、贫民窟的增长并加强抵御自然灾害的能力。

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