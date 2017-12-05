德社民党决定同默克尔展开组阁对话

（早报讯）德国社民党主席舒尔茨4日在该党主席团会议后宣布，该党准备同默克尔所在的联盟党围绕社民党是否参与、以及以何种形式参与新政府组建展开对话。不过，社民党主席团作出的这一决定尚有待该党7日召开的党代会予以最终通过。

中新社报道，今年9月24日举行的德国大选中，作为德国第二大党的社民党得票率较上届大选时严重下滑。为争取四年后下届大选时东山再起，舒尔茨在大选甫一结束时便宣布，不希望再度参与组阁，亦即排除了与第一大党联盟党组成大联盟政府这一选项。

在此之后，默克尔所在的联盟党（基民盟和基社盟）尝试与自民党、绿党开展所谓“牙买加模式”（三党代表色与牙买加国旗颜色相同）组阁。然而，这一组阁模式尚未完成试探性质谈判即于11月20日宣告破裂。此后，德国总统施泰因迈尔分别会见了默克尔和舒尔茨，力求将两大党重新拉回谈判桌前。

4日当天在柏林举行主席团会议后，舒尔茨在社民党总部大楼宣布了前述决定。舒尔茨强调，组建一届新政府是一项重大的政治课题，为了使德国应对来自国内、欧洲和全球范围的巨大挑战，“‘一切照旧’是行不通的”。

舒尔茨同时重申，与联盟党的组阁对话不设先决条件，也不会自动产生大联盟政府。他认为，对于社民党而言，从参与组建政府，到支持默克尔领导的少数政府，再到重新举行大选，一切皆有可能。

“我们没有时间压力。”舒尔茨表示，是否能够与联盟党展开第一轮组阁对话，还要由7日召开的全党代表大会来决定。

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